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Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 2 kişi ölü, 21 kişi yaralandı

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:55
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 2 kişi ölü, 21 kişi yaralandı

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.  Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:15
  1. Şanlıurfa
  2. Mersin
  3. Gaziantep
  4. Adana
  5. otobüs
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