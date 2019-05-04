Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 2 kişi ölü, 21 kişi yaralandı
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:55
Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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