Yolcu otobüsü otomobili ikiye biçti! Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir otomobilin, şehirler arası seyahat eden yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.07 Temmuz 2019 Pazar 12:16
Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Yakışan yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Karaöz mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan Mehmet Sevli hayatını kaybetti, otobüs şoförü Yakışan ile yolcular Kadriye Tetik ve Recep Sel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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