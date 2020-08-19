Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünde bulunan 25 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 25 kişinini yaralandığı bildirildi.
Kaza yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel yönetimindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 25 kişi yaralandı. Yaralanan otobüs yolcuları ambulanslarla Sinanpaşa, Sandıklı, ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine nakledildi.