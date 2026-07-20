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Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

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DHA Giriş Tarihi:

Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yönetim belirsizliği yaşanırken, siyah-beyazlı takımda kulübe ihtarname gönderen son isim İbrahim Kıravi oldu.

#1
Foto - Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

Altay altyapısına 2021'de transfer olup 2024'te profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki sol bek, önceki sezon 2'nci Lig'de 3 maça çıkarken, geçen sezon 3'üncü Lig'de 15 müsabakada 1 gol attı.

#2
Foto - Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

Mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İbrahim, savunma oyuncusu olmasına rağmen sol kanatta da görev yaptı.

#3
Foto - Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

Genç futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı, ödeme yapılmaması halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi. Altay'da Hikmet, Emre ve Ege sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.

#4
Foto - Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı

Aynı tehlikeyi Caner, Oktay ve İsa Toygar'da da yaşayan siyah-beyazlılarda, sözleşmesi biten Yunus Efe ve Sefa kulübe veda etti. Serbest kalma hakkı kazanan Ceyhun ve Özgür gibi tecrübeli isimlerin geleceği ise belirsiz.

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