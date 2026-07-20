Füze mühendisi geliştirdi: Sivrisinek avcısı drone

Y Combinator tarafından desteklenen Tornyol adlı girişim, sivrisinek problemlerine karşı kimyasal içermeyen bir teknoloji geliştirdi.

Eski MBDA mühendisi Alex Toussaint liderliğinde geliştirilen 40 gramlık otonom drone, zararlı böcekleri havada avlamak için tasarlandı.

FÜZE TEKNOLOJİSİ VE YAPAY ZEKA BİR ARADA

Cihaz, askeri teknolojilerden ilham alan AMD ultrasonik sonar sistemini yerleşik yapay zeka algoritmasıyla birleştiriyor.

Sistem, faz dizili mikrofonlar sayesinde çok düşük güç tüketerek küçük nesneleri anında tespit edebiliyor.

Yapılan ilk hava testlerinde otonom cihazın, uçan bir güveyi başarıyla yakalayıp etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Geliştiriciler bu dönüm noktasının sivrisinekleri tamamen ortadan kaldırma misyonunun merkezi olduğunu belirtiyor.

Tek bir şarjla üç dakika boyunca uçuş süresi sunan mikro drone, pil seviyesi düştüğünde otonom olarak şarj istasyonuna dönüyor.

Yaklaşık 30 dakika süren şarj işleminin ardından cihaz, devriye programına otomatik olarak devam ediyor.

Tek bir ünitesi 5 dönüme kadar açık veya kapalı alanı koruyabilen sistem, herhangi bir kurulum veya kablolama ihtiyacı duymuyor.

Kullanıcıların baz istasyonu haritasında koruma alanını tanımlaması görevin başlaması için yeterli oluyor.

FİYATI BİN DOLARDAN FAZLA

Mevcut prototip fiyatı 1.100 dolar olarak belirlenen cihaz için internet sitesinde 100 dolarlık iade edilebilir depozito ile yer ayırtılabiliyor.

Tüketiciler, ürünü tamamen satın alabilmenin yanı sıra abonelik planı seçeneğinden de faydalanabiliyor.