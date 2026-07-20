Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Rezervlerin İlçelere Göre Dağılımı Yapılan saha çalışmalarına göre rezervlerin dağılımı netleşti. Erzurum'un Horasan, İspir ve Aşkale ilçelerindeki 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton; Erzincan'ın Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerindeki 30 bin hektarlık sahada 6 ton trüf mantarı belirlendi. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 62 bin hektarlık alanda ise 12,5 tonluk rezerv saptandı. Doğal ortamından toplanan bu mantarların kilogram fiyatı kalitesine göre 100 ile 750 avro arasında alıcı buluyor.