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Ekonomi
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Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

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Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda özel etğitimli köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda 112 bin hektar alanda 22 tonluk trüf mantarı rezervi buldu.

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Foto - Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Trüf Mantarı Rezervleri Belirlendi Erzurum ve Erzincan illerini kapsayan 112 bin hektarlık ormanlık alanda yürütülen kapsamlı envanter ve planlama çalışmaları sonucunda, toprağın altında yaklaşık 22 ton trüf mantarı rezervi tespit edildi. Toprağın 5 ila 20 santimetre derinliğinde yetişen bu mantar türü, yüksek protein değeri ve aroması nedeniyle uluslararası pazarda yüksek talep görüyor.

#2
Foto - Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Rezervlerin İlçelere Göre Dağılımı Yapılan saha çalışmalarına göre rezervlerin dağılımı netleşti. Erzurum'un Horasan, İspir ve Aşkale ilçelerindeki 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton; Erzincan'ın Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerindeki 30 bin hektarlık sahada 6 ton trüf mantarı belirlendi. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 62 bin hektarlık alanda ise 12,5 tonluk rezerv saptandı. Doğal ortamından toplanan bu mantarların kilogram fiyatı kalitesine göre 100 ile 750 avro arasında alıcı buluyor.

#3
Foto - Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Ekonomiye Katkı ve Yapay Orman Projeleri Erzurum Orman Bölge Müdürü yürütülen çalışmalarla ilgili güncel verileri paylaştı. 2024 yılından bu yana yapılan trüf mantarı satışlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık doğrudan katkı sağlandığını belirtti. Doğal alanların korunmasının yanı sıra sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla bölgede yapay trüf ormanları kurulmaya başlandı.

#4
Foto - Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Proje kapsamında Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Cephanelik ağaçlandırma sahasındaki 2 hektarlık alana bin 50 adet trüf aşılı mikorizalı meşe fidanı dikildi.

#5
Foto - Ormanda hazine buldular: Kilosu tam 40 bin lira!

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 550, Üzümlü ilçesinde ise 550 adet olmak üzere toplam bin 100 aşılı fidan toprakla buluşturularak yapay üretim alanları genişletildi. Bu yatırımlarla bölgedeki yerel halka yeni istihdam ve gelir kapısı açılması hedefleniyor.

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