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Yerel Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Yerel

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Bartın’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:40:00 -
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur’a ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü ile 40 BD 498 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Akmanlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralıların da bulunduğu belirtildi.

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