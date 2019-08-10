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Yolcu otobüslerine sıkı denetim

İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, otobüs kazalarının önüne geçebilmek için bayram boyunca yolcu otobüslerini sivil ekipler tarafından kontrol edileceğini söyledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
Yolcu otobüslerine sıkı denetim

İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, otobüs kazalarının önüne geçebilmek için bayram boyunca yolcu otobüslerini sivil ekipler tarafından kontrol edileceğini söyledi.


Eskişehir-Ankara Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, burada polis ekiplerinin bayramını kutladı. Ardından şehirlerarası yolculuk eden ailelerin bayramlarını kutlayan İnce, trafik ile ilgili uyarılarda bulundu. Bu bayramda yürütülen ‘Hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyasını ailelere hatırlatan Bakan Yardımcısı İnce, çocuklarında kemer takma alışkanlığının önemine değindi.


Bir vatandaş tarafından uygulama sırasından İnce’ye, sivil plakalı çakar bulunan araçların trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik yapılan şikâyet sonrasında ise İnce, konuyla ilgili önlemlerin alındığı ve çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



“Yolcu otobüslerin denetimini yapacak sivil ekiplerimiz olacak”


Ardından açıklamalarda bulunan İnce, bayram süresince alınan önlemler hakkında konuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bu bayram tedbirleri çerçevesinde 64 bin kadar trafik ekibinin sahada olacağını belirterek, “116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak. Kaza kara noktalar çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruz. Bu anlamda otobüslerin denetimini yapan sivil ekiplerimiz olacak. Yine 56 tane emniyet ve jandarmadan oluşturduğumuz trafik müfettişlerimiz var. Bunlarla bayram sürecinde sahada olacaklar. Üst düzey algıyı oluşturarak en az kazaların yaşandığı, ölümlü kazaların hiç olmadığı bir dönem yaşamak istiyoruz. Almış olduğumuz tedbirlerde bu anlamda geçen yıla göre güzel sonular veriyor. Bu anlamda Eskişehir’de örnek illerden bir tanesi. Her bayram bir uygulama yaparak bu algıyı oluşturmak istiyoruz” dedi.



“’Hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyası başlattık”


Kurban Bayramı münasebetiyle 7 günlük trafik tedbir planı yaptıklarını aktaran İnce, konuşmasının devamında şunları söyledi:


“Her bayram almış olduğumuz tedbirlerini en üst seviyede tutarak bu bayramda da vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için, trafik kazalarının hiç olmadığı bir bayram olması arzusuyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu bayramda ‘hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyasını başlattık. Bu bayramın hediyesi kemerin sesi diyoruz. Bu anlamda çocuklarımız kemer takarken çektikleri fotoğraf ve videoları belirtiğimiz adreslere gönderirseler onlara daha önceki bayramlarda verdiğimiz gibi çeşitli hediyeler vereceğiz. Onları sevindireceğiz. İnşallah kemerlerimizi hem önde hem de arkada takarsak, aşırı hız yapmazsak, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazsa biz bu trafik sorununu çözeriz diyoruz. Yeter ki üzerinde duralım, dikkat edelim. Hiçbir kazanın olmadığı bayram diliyoruz.”


Bakan Yardımcısı İnce’ye programı sırasında, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve çok sayıda emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü eşlik etti

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
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