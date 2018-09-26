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Yolcu otobüslerinde yeni dönem! Yapmayana 108 lira ceza

Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde denetim yapan ekipler, emniyet kemeri takmayan yolculara 108 lira para cezası uyguluyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
Yolcu otobüslerinde yeni dönem! Yapmayana 108 lira ceza

Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde çalışma yapan ekipler otobüslerde seyahat eden yolcuların kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Kemer takmayan yolcular uyarılırken cezasının 108 lira olduğu belirtildi.

UYGULAMA YOLCULARDAN TAM NOT ALDI

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı. Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti. Zorunlu olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik polisinin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.

TAKMAYANA CEZA VAR

Türkiye'de meydana gelen otobüs kazalarında hayatını kaybeden ya da yaralananların yüzde 44'ünün emniyet kemerinin takılmamasından kaynaklanması ve son zamanlarda meydana gelen otobüs kazaları Bursa trafik ekiplerini harekete geçirdi. Terminal çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler otobüsleri durdurarak hem şoförlerin kemerlerini kontrol etti hem de yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Yolculara otobüs kazalarında emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatan ve kemerlerin mutlaka takılması gerektiğini kemerlerini takmayanlara ceza yazıldığını ifade eden ekipler bu alanda çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

"EMNİYET GÜÇLERİNİN UYARMASI ÇOK İYİ OLDU"

Emniyet güçlerinin yaptığı uygulama ve emniyet kemerinin faydaları ile ilgili konuşan yolcular ise yapılan çalışmayı çok yerinde bularak kemer takmaya dikkat ettiklerini kaydetti. Yolcular "Günlük hayatta da arabalarımızda emniyet kemeri takıyoruz ve yolculuklarda da takmaya özen gösteriyoruz. Emniyet güçlerinin bu konuda yolcuları uyarması çok iyi oldu. Hepsine teşekküre diyoruz. Emniyet kemeri takarak hayatlarımızı kurtarıyoruz kendimizi güvence altına alıyoruz. Bütün yolcuların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
  1. Osman Ak
  2. Kemer
  3. Bursa
  4. Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali

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