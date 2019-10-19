Yolcu minibüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çağlayan köyüne bağlı Derecik mezrasında şarampole devrildi. Olay yerinde hayatlarını kaybettiler Kazada, Fatma Ayana (38) ve Ramazan Can (37) olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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