Yolcu minibüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Göllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Kiraz yönetimindeki 46 M 0 488 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bayram Çayır'ın kullandığı 46 BN 466 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada minibüs sürücüsü Adem Kiraz ile 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.