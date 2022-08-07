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Yerel Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 20:26:00 -
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa-İzmir yolu Meltem Virajı mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine seyreden 45 TJ 816 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç. virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak şarampole savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, 2'si Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlardan birinde 3 sağlık çalışanının olduğu ve görevlerinin bitiminden sonra arkadaşlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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