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Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Şanlıurfa’da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:53:08 -
Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Şanlıurfa’da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Şanlıurfa - Viranşehir arasında sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Emel M., Ahmet Cemil D., Özgür A., Rahime Ç., Resul Ç., Azranur Ç., İbrahim Halil Ç., Hacı Bekir Ç., Azat B., Mehmet Y., Melahat Ö., Mecit El C. ve Avs El C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Viranşehir’deki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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