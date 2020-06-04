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Yerel

Yolcu koronavirüslü çıktı, olan muavine oldu

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki bir kadının koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Otobüsün muavini Zafer Demir, kadının kendisini alnından öptüğünü ve 50 TL bahşiş verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:18:00 -

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki bir kadının korona virüs olduğu öğrenildikten sonra Bolu'da durdurulan otobüsteki diğer yolcular, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, araçtan sırayla indirilip korona virüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Yapılan testlerin sonuçlarının yolcuların bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine bildirileceği öğrenildi. Otobüsün Diyarbakır'a giderken, Elazığ, Adana, Şanlıurfa'da da yolcu indireceği belirtildi.

Muavini alnından öpüp, 50 TL vermiş

Otobüsün muavini Zafer Demir, korona virüs pozitif olduğunu öğrendikten sonra yaşlı kadını Sakarya'da hastaneye bıraktıklarını ifade ederek, kadının kendisini alnından öptüğünü ve 50 TL bahşiş verdiğini söyledi. Demir, olayı şöyle anlattı: "Teması oldu bana. Çantasını alırken yardımcı oldum. Kendisine hürmet gösterince kanı kaynadı. Telefonuyla oğluyla falan konuştum. 2 tane çocuğum var. Onlar için korkuyorum. Çünkü temas halindeydim. Eldiven yoktu. Maske yoktu. Aracı temizlemiştim. O yüzden unuttum maske ve eldiven takmayı. Onu hastaneye bıraktık. Teyzeye valizlerini falan aldığım için beni oğlu gibi gördü herhâlde 50 TL harçlık verdi, alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun. Ona Rabbim inşallah şifa verir."

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