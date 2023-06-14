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Sosyal Medya Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü
Sosyal Medya

Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü

Yeniakit Publisher
2023-06-14 09:49:00 - 2023-06-14 09:50:19

İstanbul’da taksicilerin müşteri beğenmemesi olayı ters tepti. Sinirli bir vatandaşa rast gelen taksici müşteriyi götürmek istemeyince olanlar oldu.

İstanbul’un taksici sıkıntısı hala devam ediyor. Kısa mesafe diye almayanlar, adres beğenmeyenler, trafikte magandalık yapanlar… Bu sefer taksiye müşteri olan vatandaş taksicinin canına okudu.

Gideceği mesafeyi beğenmeyip müşteriyi reddeden taksici sert kayaya çarptı. Taksisine alınmayan müşteri sinirlenince taksiciyi dövmeye başladı. Öfkelenen vatandaş taksiciyi zorla döverek istediği yere kadar götürttü. O anlar başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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