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Yola fırlayan boğa kazaya neden oldu

Trabzon'un Of ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Karadeniz Sahil Yolu'na girdi. Boğaya çarpmamak için duran bir kamyonete arkadan gelen minibüsün çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:00
Yola fırlayan boğa kazaya neden oldu

Kaza, önceki gün Trabzon'un Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa karayoluna girdi. Önüne çıkan hayvanı fark eden Şaban Akyıldız kullandığı 08 ED 233 plakalı kamyoneti ile yol ortasında durdu.

Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagıdnadze'nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu. Kazada kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Boğa ise bir süre sonra yakalandı.

Kaza anı bir Arap turistin cep telefonu kamerasına yansırken, turistin o anlarda dua ettiği duyuldu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:00
  1. Trabzon
  2. Kurbanlık boğa
  3. yola fırlayan boğa
  4. trafik kazası

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