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Yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırın

Denizli’de oto tamirci esnafı bayram tatiline çıkacak araç sürücülerine uyarılarda bulunarak, yola çıkmadan muhakkak araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirttiler.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırın

Denizli’de oto tamirci esnafı bayram tatiline çıkacak araç sürücülerine uyarılarda bulunarak, yola çıkmadan muhakkak araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirttiler.


Bayram tatilinin yaz dönemine denk gelmesini fırsata çeviren vatandaşlar bayram ile birlikte tatil planı yapmaya başladı. Denizli’de Kurban Bayramının gelmesi ile özellikle uzun yola çıkacakların araç bakımına daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden oto tamirci esnafı Enes Korkmaz araç tamirinde bir artış olmadığını da belirtti. Araçların periyodik bakımında en çok fren bakımına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Korkmaz uzun yolda fren mesafesinin kısaldığını ve fren tutmama durumunun gerçekleşebileceği hususunda sürücüleri uyardı.


Hem trafik güvenliği hem de yolcunun güvenliği açısından araç bakımlarını yaptırmanın önemine vurgu yapan oto tamircisi Korkmaz, “Kurban bayramı öncesi yola çıkacak olan vatandaşlarımızın öncelikle araçlarının periyodik bakımlarını yaptırması önem arz etmektedir. Bu periyodik bakıma giren şeyler aracın fren bakımı, lastik bakımı, trigel kayışı, v kayışı, yağ bakımı gibi unsurlardır. Uzun yolda özellikle frene önem göstermelerini talep ediyorum. Çünkü uzun yolda trafikte fren mesafesi kısalıyor, frenlerin tutmaması meydana geliyor. Bundan dolayı frene önem göstersinler. Bir de şu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın en büyük problemleri hararet sorunu olacaktır. Bu sorunu yaşamamaları için aracın termostat, devir daim, su eksiltme problemlerini zamanında baktırmalarını onlardan talep ediyoruz” diye konuştu.



‘Sokaktan edinilen bilgilerle tamir yapmak daha kötü sonuçlar doğuruyor’


Araba tamiratının basit bir iş olmadığını kaydeden Korkmaz, “Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hemen yetkili biriyle iletişime geçmelerini onlardan önemle rica ediyorum. Çünkü sokakta birkaç kişiden duyduklarıyla müdahale ediyorlar. Daha kötü sonuçlara yol açabiliyor. Sokakta Hasan Amca’dan Mehmet Amca‘dan duydukları şeylerle araba tamir etmeye kalkıyorlar. Bu arabada çözülmesi daha zor problemlere yol açabiliyor. Masraf olarak da daha fazla cebini zorlayacak şekilde problemler ortaya çıkabiliyor. Ondan dolayı ustalarla, gerekli servislerle iletişime geçmeleri vatandaş için daha iyi olur” ifadelerini kullandı.



‘Yola çıkmadan mutlaka araba bakımları yapılmalı’


Önceye göre şu an insanların araba bakımı konusunu önemsemediklerinden yakınan Korkmaz, “Önceden bayram önü çok yoğun olurmuş işler herkes arabasını kontrol ettirip gerekli bakımları yaptırırmış. Fakat şu anda herkes yeni model arabasına güvenerek araçlarına bakım yaptırmıyor. Daha sonrasında aracıyla yolda kalma gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ben onlardan rica ediyorum, araçlarını sanayiye getirsinler ustalara göstersinler uzun yola çıkmadan önce. Yolda aileleriyle birlikte mağduriyet yaşamasınlar” diye konuştu.


Korkmaz, işlerin her zamanki seyrinde olduğunu ve bayram önü herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
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