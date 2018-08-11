Yola çıkan kurbanlık boğa kazaya sebep oldu

Kaza, önceki gün Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa karayoluna girdi. Önüne çıkan hayvanı fark eden Şaban Akyıldız kullandığı 08 ED 233 plakalı kamyoneti ile yol ortasında durdu.

Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagıdnadze'nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu. Kazada kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Boğa ise bir süre sonra yakalandı.

Kaza anı bir Arap turistin cep telefonu kamerasına yansırken, turistin o anlarda dua ettiği duyuldu.