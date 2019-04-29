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Yola çıkan inek sürüsüne daldı!

Balıkesir'de yolda seyir halinde giden bir sürücü, karşısına aniden çıkan inek sürüsüne dalması nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
Yola çıkan inek sürüsüne daldı!

Erdek-Ocaklar karayolunda yola aniden çıkan inek sürüsünde giren otomobil sürücüsü Batuhan Kutaş yaralandı.

Sürücü yaralandı, inek telef oldu

Kaza Erdek-Ocaklar karayolunda meydana geldi. Batuhan Kutaş yönetimindeki 10 E 9966 plakalı otomobil Erdek İlçesi’nden Ocaklar Mahallesi istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan inek sürüsünde yer alan bir ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Batuhan Kutaş yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çarptığı bir inek telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın ardından bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu kazaya karışan otomobil ile telef olan ineğin yoldan alınmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
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  3. Erdek-Ocaklar karayolu
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  5. Erdek Devlet Hastanesi

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