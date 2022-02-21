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Ekonomi Yola çıkan doğal gaz yarın Türkiye'de
Ekonomi

Yola çıkan doğal gaz yarın Türkiye'de

Cezayir'den yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 13:03:00 -
Yola çıkan doğal gaz yarın Türkiye'de

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Şubat'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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