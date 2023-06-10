Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki şev akıntısı nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-İzmir İstikameti, 88-89. kilometrelerinde (eski Aydın gişeleri mevkisi) 10-26 Haziran tarihlerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritten sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir- Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

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Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 1. kilometresindeki şev akıntısı dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak olan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 12-16 Haziran tarihlerinde (5 gün) ve 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak yapılacak.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.