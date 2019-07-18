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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul D-100 karayolunda çökme

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkindeki çökme nedeniyle Ankara istikametine kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken çalışmaların ardından 2 şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı. Yolda ekiplerin incelemesi devam ediyor. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun patlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul D-100 karayolunda çökme

D-100 Büyükçekmece mevkiindesu borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi.

İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı.Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
  1. D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevki
  2. İstanbul
  3. İstanbul-Ankara istikameti

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