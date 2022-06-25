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Yerel Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ekili oluyor
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ekili oluyor

Bolu'da sağanak etkisini gösteriyor. Meteoroloji yetkililerine göre, sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 13:09:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da ekili oluyor

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Sağanak sonucu yol kenarlarında biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Bazı vatandaşlar, iş yerlerinde, saçak altlarında ve kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalışıyor.

Meteoroloji yetkililerine göre, sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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