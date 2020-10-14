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Yerel Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı tüneli kapatıldı
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı tüneli kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti yapılacak çalışma nedeniyle 32 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:45:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı tüneli kapatıldı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak.

Otoyolun Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışmaları başladı.

Otoyolun Ankara yönü ile Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

Araçlar D-100'e yönlendiriliyor

Daha sonra otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı Düzce kesiminde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

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