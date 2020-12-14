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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte o seferler...

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:24:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Kabatepe - Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak..

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