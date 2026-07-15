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Spor Kayserispor’da orta sahaya takviye
Spor

Kayserispor’da orta sahaya takviye

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Kayserispor’da orta sahaya takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Gine-Bissaulu futbolcu Mamadi Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, orta saha oyuncusu Mamadi Camara ile anlaştı. Geride kalan sezon İngiliz ekibi Reading’de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kayseri’ye geldi ve 2 yıl için anlaşmaya varıldı.

Kulüp transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte Camara’nın sözleşmesi işleme konacak ve lisans çıkarılacak.

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