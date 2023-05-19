Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde trafik işaretlemesi yapılacağından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun (Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları) 17-31. kilometrelerindeki hendek çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşaklarındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerindeki Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları ile Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.