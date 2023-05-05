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Gündem Yola çıkacaklar dikkat!
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 08:34:00 -
Yola çıkacaklar dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları 2-4. kilometrelerinde Özerli viyadüğündeki genleşme derzi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Mardin-Midyat yolunun 23-27, Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42. kilometresinde (Haçkalı Baba Devlet Hastanesi mevkisi) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
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Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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