Yola çıkacaklar dikkat!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları 2-4. kilometrelerinde Özerli viyadüğündeki genleşme derzi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49, Mardin-Midyat yolunun 23-27, Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42. kilometresinde (Haçkalı Baba Devlet Hastanesi mevkisi) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
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Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.