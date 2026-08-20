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Gündem Yola boya döken 2 firmaya okkalı ceza
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Yola boya döken 2 firmaya okkalı ceza

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Yola boya döken 2 firmaya okkalı ceza

Afyonkarahisar'da yola boya döken 2 firmaya 20,9 milyon TL ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlık ekiplerimizce, Afyonkarahisar'ın Dinar–Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine, Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 TL olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

 

Ayrıca yola dökülen boyanın temizlenmesi için çalışma yapıldı.

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