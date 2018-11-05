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Yol verme tartışmasında kan aktı

Zonguldak Ereğli’de yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada motosikletinden inen ve yaşanan arbedede yere düşen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:55
Yol verme tartışmasında kan aktı

Zonguldak'ta Ereğli Sahil Bulvarı'nda otomobil kullanan Erdinç D. ile motosiklet sürücüsü Uğur K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında motosikletinden inen ve arbede sırasında yere düşen Uğur K'ye Mahmure Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalan ve bir süre sürüklenen Uğur K, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:55
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. kavga
  4. yol verme kavgası

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