Yol verme kavgasında kan aktı
Bursa'da, trafikte yol verme meselesi sebebiyle çıkan kavgada, 22 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi 1. Blok önünde bıçakla yaralama olayı yalandı.
İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 16 K 9222 plakalı otomobili süren 22 yaşındaki Ömer Faruk S. ile 16 M 1023 plakalı sarı belediye dolmuşunu süren 51 yaşındaki Sezgin A. yol verme yüzünden kavga etmeye başladı.
İddiaya göre Sezgin A., kavga sırasında bıçak çekerek Ömer Faruk S.’yi yaraladı.
Elinden yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri tarafından yapılan takip sonrası, suç aleti ile birlikte yakalanan Sezgin A., Beşevler Polis Merkezi’ne götürüldü.
Olayla ilişkin tahkikat devam ediyor.