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Yaşam Yol verme kavgası hastanede bitti
Yaşam

Yol verme kavgası hastanede bitti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:43:00 -

Adana Kozan'da trafikte yol verme kavgası sebebiyle 4 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da akşam meydana gelen olayda iddiaya göre bir otomobilde bulunan Emrah A. (33) ve kardeşi Veli A. (28) ile 34 KNR 88 plakalı motosiklette bulunan Yüksel Y. (38) ve Hasan C. (43) arasında yol verme meselesi yüzünden sopalı, bıçaklı kavga yaşandı.

Sırkıntı Caddesi'nde meydana gelen olayda otomobilde bulunan Emrah A. ve Veli A. kavgada bıçakla yaralandı, Yüksel Y. ve Hasan C. ise darp edildi. Kavgada bıçakla yaralanan Emrah A. ve kardeşi Veli A. yaralı halde otomobilleri ile hastaneye giderken, darp edilen Yüksel Y. ve Hasan C. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Emrah A., Adana Şehir Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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