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Gündem Yol verme kavgası cinayetle bitti
Gündem

Yol verme kavgası cinayetle bitti

Yeniakit Publisher
2024-09-16 19:48:00 -
Yol verme kavgası cinayetle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Ali Çubuk (30) ile meydanda karşıya geçmeye çalışan başka bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz ismi belirlenemeyen sürücü, elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti.

Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi arıyor.

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