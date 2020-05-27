Yol ortasında kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalp krizi geçirip yol ortasına yığılan 60 yaşındaki Turan Aydın hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen 60 yaşındaki Turan Aydın, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı.
Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen Aydın kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.