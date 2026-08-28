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Yerel Yol ortasında duran araçtaki sürücü ekipleri alarma geçirdi
Yerel

Yol ortasında duran araçtaki sürücü ekipleri alarma geçirdi

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Yol ortasında duran araçtaki sürücü ekipleri alarma geçirdi

Aksaray’da yolun ortasında durdurduğu otomobilde hareketsiz halde bulunan sürücü, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Alkollü olabileceği değerlendirilen sürücü, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Aydın S. yönetimindeki 42 ARG 717 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun ortasında durdu.

Sürücünün araç içinde hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu düşünülen Aydın S. isimli sürücü 42 ARG 717 plakalı aracıyla seyir halindeyken bulvar üzerinde aracını yol ortasında durdurup araç içinde sızıp kaldı.

Araçta sürücünün hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri uyuyan şahsı uyandırarak kendinde olmadığını ve alkollü olduğunu söyledi.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilen sürücü ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri ise şahsın bir yakınana ulaşarak aracı ve muayenesinin ardından şahsı teslim etti.

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