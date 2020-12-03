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Yerel Yol kontrolünde durdurulan şahsın üzerinden çıkanlar pes dedirtti
Yerel

Yol kontrolünde durdurulan şahsın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

Ankara'da yol uygulamasında bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:46:00 - 2020-12-03 10:47:20
Yol kontrolünde durdurulan şahsın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ankara'nın Güdül ilçesi, Garipçe Mahallesi'nde yaptığı yol kontrol faaliyeti esnasında S.Ş. adlı şahsın kullandığı araç durdurulup araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlara ve fişeklere el konuldu. Şüpheli S.Ş.’ye ise 6136 sayılı Ruhsatsız Silah Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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