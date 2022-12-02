Yol kenarında park edilmiş araç panik yaşattı! Polis gözlerine inanamadı

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, stabilize yolda park halindeki aracın sürücüsünün hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, hayatını kaybeden şahsın 49 yaşındaki Zaittin K. olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmayan Zaittin K.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Zaittin K.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken; kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.