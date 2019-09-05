Yol kapatan HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır’da yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.05 Eylül 2019 Perşembe 20:27
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir grup, kayyım atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.
Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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