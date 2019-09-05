Yol kapatan HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı Diyarbakır’da yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir grup, kayyım atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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