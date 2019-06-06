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Yol durumu son dakika | Bayram dönüşü yol durumu CANLI

9 günlük bayram tatili için ya memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaş için dönüşler de başladı. Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla sılayı rahim yapmak için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü. bayram dönüşü İstanbul yol durumu, bayram dönüşü yol durumu canlı takip. Karayolları trafik durumu son durum ne? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu ve kapalı yollar bülteni

06 Haziran 2019 Perşembe 19:06
Yol durumu son dakika | Bayram dönüşü yol durumu CANLI

9 günlük bayram tatili için ya memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaş için dönüşler de başladı. Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla sılayı rahim yapmak için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü. bayram dönüşü İstanbul yol durumu, bayram dönüşü yol durumu canlı takip. Karayolları trafik durumu son durum ne?

Ramazan Bayram süresince özellikle metropollerden bayram için memleketlerine gelen tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kastamonu ve Sinop’tan İstanbul’a gidecek olan tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük’ün şehir merkezinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. O anlar ise drone ile havadan görüntülenirken, trafik polisleri yolu açık tutmak için saatlerce kavşaklarda trafiği düzenlemeye çalıştı.İstanbul yoluna bağlanan demir çelik kavşağından başlayan araç kuyrukları zaman zaman Çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometre uzadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu ve kapalı yollar bülteni

YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) MODELİ İLE YAPILAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HARİÇ KGM'NİN İŞLETTİĞİ TÜM OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER 10.06.2019 TARİHİ SAAT 07:00'A KADAR ÜCRETSİZDİR.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13.km.leri arasındaki Çalışkanlar Petrol-Ortaköy Kavşağı-Şehitlik Dönüşü-Maliye Noktası-Gökçeyurt-Lalahan Işıklı Kavşağı geçiş aralıkları Ramazan Bayramı Tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatılmıştır. (31.05.2019-10.06.2019)

Ankara-Konya yolunun 50.km.sindeki TŞOF Kavşağının orta refüj geçiş aralığı Ramazan Bayramı Tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatılmıştır. (30.05.2019-10.06.2019)

Kızılcahamam-Ankara yolunun 12-36.km.leri arasındaki Uğurlu Köyü Kavşağı-Çeştepe İğdir Arası Dönüşü-İğdir Köyü Dönüşü-Dutözü Kavşağı-Kurtboğazı Tepe Orta Refüjü-Ciğir Köyü Çıkışı-Kahramankazan Karayolları Orta Refüj Dönüşü-Aydın Köyü Dönüşü-Kum Ocağı Kavşağı (Çalışma Bölgesi Sınırı) geçiş aralıkları Ramazan Bayramı Tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatılmıştır. (31.05.2019-10.06.2019)

Ankara-Konya yolunun 5.km.sindeki Vilayetler Evi Kavşağının orta refüj geçiş aralığı Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatılmıştır. (30.05.2019-10.06.2019)

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 6-40.km.leri arasında orta refüj dolgusu tanzimi, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36.km.leri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yol durumu canlı takip için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:06
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Sinop
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