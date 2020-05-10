Yol çalışmalarına hız kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hız kazanan asfalt ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Soyer, “Daha kampanya döneminde rekor asfalt yılları olacağını söylemiştik. Sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanıp kent içindeki asfalt çalışmalarına hız verdik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan asfaltta rekor hedefi doğrultusunda yol çalışmaları hız kazandı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren ekipler kentin ana arterlerinde asfalt ve yol bakım çalışmalarına devam etti. Trafiğin azalması sayesinde asfalt ve yol bakım çalışmalarını hızlandıran İZBETON ekipleri tam kadro sahadaydı. Başkan Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla asfalt çalışmalarının devam ettiği Üçkuyular, Gaziemir, Anadolu Caddesi, Yeşildere ve Alsancak’taki noktaları dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, “Daha kampanya döneminde rekor asfalt yılları olacağını söylemiştik. Çok şükür bu gerçekleşiyor. Hem ana arterlerde hem kent içindeki caddelerde çok özenli bir çalışma yürütülüyor. Korona virüs çok büyük sıkıntılar yaşattı. Zorlu bir dönem geçiriyoruz ama bazı fırsatlar da var. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasaydı bu ana caddelerde bu kadar hızlı ve düzgün asfalt çalışması yapmak mümkün olmazdı. Başta Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe olmak üzere Fen İşleri Daire Başkanımıza, İZBETON Genel Müdürümüze ve sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalar hızlandı

Trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı salgın sürecinde kentin dört bir yanında asfalt serimi, yama, parke kaplama ve tamirat işlerini yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay, Mithatpaşa Caddesi, Altınyol, Dr. Refik Saydam Bulvarı ile Kemalpaşa-İzmir yolunda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Asfalt çalışmalarının yanı sıra Konak, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar ve Bornova gibi birçok ilçede asfalt yama, parke kaplama ve tamir faaliyetleri de sürdürülüyor.