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Yerel "Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı direkleri kendi boyadı! Böyle vatandaşa helal olsun!
Yerel

"Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı direkleri kendi boyadı! Böyle vatandaşa helal olsun!

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"Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı direkleri kendi boyadı! Böyle vatandaşa helal olsun!

Sivas’ta yaşayan ve boş zamanlarında boyacılık yaparak ek gelir elde eden Ümit Alpan, bakımsızlığı ve paslı görüntüsüyle dikkatini çeken aydınlatma direklerini kendi imkanlarıyla boyadı.

Sivas’ta kış aylarında kantin işletmeciliği yapan, yaz aylarında ise boyacılık yaparak geçimini sürdüren Ümit Alpan yaşadığı mahallede bulunan aydınlatma direklerinin bir çoğunun bakım işlemlerini gönüllü olarak üstlendi. Kendi imkanlarıyla paslanmış ve yıpranmış aydınlatma direklerini boyamaya başlayan Alpan mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

 

Çalışmasını sosyal medya hesabında paylaşarak önemli bir farkındalık örneği gösteren Alpan boş zamanlarında bu etkinliğe devam edeceğini söyledi.

Her şeyin belediyeden beklenmemesi ve vatandaşlarında elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Ümit Alpan, "kışın okul kantin işletmeciliği yapıyorum. Yazın da okullar tatil olduğunda kendi emeğimle daire boyuyoruz, inşaat işiyle uğraşıyorum. Sivas’a yazın gurbetçiler ve turistler çok sayıda geliyor. Burası da Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi. Sivas’ın en işlek caddelerinden bir tanesi. Burada cadde boyarken elektrik direklerinde ki kaplamaların paslandığını gördüm. İçime sinmedi her şeyi belediyeden beklememek gerek diye düşünerek direkleri boyama çalışmasına başladım. İşlek bir cadde ve dikkat çeken bir görüntüydü. Görenlerde teşekkür ediyorlar bizde mutlu oluyoruz. Bu caddeyi komple boyayarak bitireceğim. Yavaş yavaş vakit buldukça boyamaya devam ediyorum. Her şeyi belediyeden, devletten beklememek gerekiyor. bizde vatandaş olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Ben boyacılık yapıyorum taşın altına bu şekilde elimi koydum. İnsanlar da en azından çevremizi temiz tutmak için yere çöp atmasın, birileri ağaçların bakımını yapsın. Bu şekilde Sivas’ımızı güzelleştirelim. Çünkü sultan şehir her şeyi hak ediyor" dedi.

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