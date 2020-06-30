Yokuş aşıldı düzlüğe varıldı

Geçen yılın aynı döneminde 99 bin 125 taşınmaz satılırken; bu yılın aynı döneminde 284 bin 487 taşınmaz satışı gerçekleşti. Tüm bu satışlardan hazineye ise 1 milyar 966 milyon katkı sağlandı. Konut kredisinde maliyetlerin düşmesi ile vatandaşlar özellikle konut başta olmak üzere; arsa, işyeri gibi yatırımlara yoğun ilgi gösterdi. Sektör için de zorlu süreç geride kalma yolunda.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan verilere göre ülke genelinde 1 - 27 Haziran tarihleri arasında; 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında satılan konut satışı ise 6 bin 658 idi. 2020 döneminde, bir önceki döneme göre 14,07 kat daha fazla kredili satış işlemi yapıldı. Kredili satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1407 oranında arttı.

Hazineye de katkı sağladı

2 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında; İstanbul’da 14 bin 465, Ankara’da 12 bin 172, İzmir’de 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya’da 3 bin 077 kredili satış işlemi gerçekleşti. Tüm bu kredili satışlar ile ayrıca hazineye 962 milyon TL diğer satışlar ile birlikte toplamda ise 1 milyar 966 milyon TL ekonomik katkı sağlandı. Alım maliyetlerinin düşmesi sadece konut satışlarını değil diğer gayrimenkul ve taşınmaz satışlarının da artmasını sağladı. 1 - 27 Haziran tarihleri arasında tarla, arsa, işyeri konut ve diğer taşınmazlar da dâhil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 idi.