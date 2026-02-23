  • İSTANBUL
Yerel Yokuş aşağı kayan kamyon iki otomobili biçti!
Yerel

Yokuş aşağı kayan kamyon iki otomobili biçti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da aşırı yüklü kamyon yokuş çıkarken geri kaydı. İki araca çarpan kamyon kaldırımdaki ağaca vurarak durabildi. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde yaşandı. Tuğla yüklü bir kamyon yokuşu kara çıktı sırada sokağa dönemeyerek durdu. Bir süre bekledikten sonra manevra yapmaya çalışan kamyon yükü ağır gelince geri geri kaymaya başladı. O sırada park halinde bulunan iki aracı da sürükleyen kamyon, kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada araçlar ağır hasar alırken, kamyondan yola çok sayıda tuğla döküldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazayı anlatan mahalle sakini Mülazim Oruç, "Tuğla yüklü kamyon yokuşu çıkıyordu. Sokağın başında bir araç vardı, o nedenle dönemedi. Bir süre bekledi, aracı kaldırdılar. Tekrar hareket ettiğinde ise geri kaçtı. Park hakindeki iki aracı da sürükleyerek durabildi. Kazada araçlar ağır hasar aldı. Kamyondan ise yola tuğla döküldü" dedi.

