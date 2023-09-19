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Eğitim YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ders ücreti' uyarısı
Eğitim

YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ders ücreti' uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:26:00 -
YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ders ücreti' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilerden alınan ücretin, tekrar gerektiren ders veya dönem başına hesaplanması gerektiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden, kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine; Yükseköğretim Genel Kurulu'nca öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil, sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, tüm vakıf üniversitelerine bildirilen bu karara uygun hareket edilip edilmediğinin, ilk denetim döneminde gözden geçirileceği belirtildi. (DHA)

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