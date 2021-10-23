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Eğitim YÖK’ten üniversiteler için yeni plan
Eğitim

YÖK’ten üniversiteler için yeni plan

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısına katılım gösteren YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:33:00 -
YÖK’ten üniversiteler için yeni plan

YENİ AKİT  ANKARA

YÖK Başkanı Erol Özvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında yapılan toplantıya ÜAK Yönetim Kurulu Üyesi "Ankara, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Atatürk, Erciyes, Manisa Celal Bayar, İstanbul, İstanbul Aydın, İstanbul Teknik, İzmir Bakırçay, Recep Tayyip Erdoğan ve Sabancı Üniversiteleri"nin rektörleri ile ÜAK yetkilileri katıldı. Toplantıda Türk Yükseköğretiminin halihazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentiler müzakere edildi. Toplantıda ayrıca ÜAK’a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları da ele alındı.

Başkan Özvar'dan 'Üniversitelerle daha yakından ve birlikte çalışma' mesajı

YÖK Başkanı Erol Özvar, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK olarak yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak, üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini" belirtti.

Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Özvar, şunları kaydetti: "Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

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