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Gündem YÖK'ten skandal darbe bildirisine sert tepki
Gündem

YÖK'ten skandal darbe bildirisine sert tepki

Darbe imalı skandal bir bildiri yayınlayan 104 amiral eskisine Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 19:16:00 -
YÖK'ten skandal darbe bildirisine sert tepki

YÖK'ten yapılan açıklamada, Türk milletinin, Türkiye'de artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını ve tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak gösterdiği belirtildi.

Milli iradeye saygı kavramının artık Türk milletinin vazgeçilmez bir ilkesi olduğu ve bu ilkenin test edilmesine milletin tahammülünün bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde, böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır. Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur."

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