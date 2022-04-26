YÖK’ten ilahiyat kararı! Ders planlarına göre belirlenecek!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, dikkat çeken bir kararı duyurdu. Başkanlık, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri fakültelerinden mezun olanların öğretmenlik atamalarında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ilgili üniversiteler tarafından formasyon programlarının yeni belirlenen ders programlarına göre güncellemelerin yapılması gerektiğine dair üniversitelere yazı gönderdi!