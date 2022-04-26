  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YÖK’ten ilahiyat kararı! Ders planlarına göre belirlenecek!
Gündem

YÖK’ten ilahiyat kararı! Ders planlarına göre belirlenecek!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, dikkat çeken bir kararı duyurdu. Başkanlık, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:48:00 -
YÖK’ten ilahiyat kararı! Ders planlarına göre belirlenecek!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri fakültelerinden mezun olanların öğretmenlik atamalarında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ilgili üniversiteler tarafından formasyon programlarının yeni belirlenen ders programlarına göre güncellemelerin yapılması gerektiğine dair üniversitelere yazı gönderdi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay