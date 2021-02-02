Yoklama kaçağı bedelli yapılabilir mi? | Yoklama kaçağı bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzda yer alan maddeler arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı yoktur.

Yoklama kaçağı bedelli yapılabilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerliğin şartları duyurulmuştur. Belirtilen şartlara uyuluyorsa yoklama kaçaklarının da bedelli askerlik yapabilmesi mümkündür. Söz konusu maddeler şu şekilde;

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliğini ertelemiş olan kişilerden (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini bitirmiş olan kişiler bedelli askerlikten yararlanabilir.

Bedelli askerliğe başvuru yapacak olan yükümlüler, yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmalı ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık 2021 saat 18.00’i geçirmeden bedeli ödemeleri gerekmektedir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlikten faydalanabilmektedir. Bu şartları yerine getirmiş olan söz konusu vatandalar bedelli askerlik başvurusunda bulunabilir. Peki bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yoklama kaçağı bedelli askerlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bedelli başvurusu için E-Devlet'e girip şu adımları izlemeniz gerekir;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamanız gerekir. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden gerçekleştirilir.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmeniz gerekir. Bu ekran üzerinden iptal sebebini belirtip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmeniz gerekir. Daha sonra eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçip kaydetmelisiniz.

Kaydede bastıktan sonra ödeme detayları karşınıza gelecektir. Bu ödemeyi yaptıktan sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekecek.