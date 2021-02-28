YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat Pazar günü 41 ilde 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınav görevlileri ve adayların durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine almadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL soru ve cevapları genellikle sınavdan 1 gün sonra ÖSYM tarafından açıklanıyor. Adayların YÖKDİL soru ve cevapları için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının bugün 41 ilde gerçekleştirilmesiyle beraber YÖKDİL sınav sonuçları da binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL koronavirüs salgınına tedbirleri kapsamında ertelenmiş, sınav 2021 yılına kalmıştı. Ertelenen YÖKDİL ile ilgili sonuç tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.