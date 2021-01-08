YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu?

YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınav tarihi için, koronavirüs salgını nedeniyle erteleme kararı alınmıştı. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2020-YÖKDİL/2) yapılacağı tarih 13 Aralık 2020 tarihi olarak belirlenmişti. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler üzerine birçok sınav tarihinde erteleme kararı alınmıştı. Bu sınavlardan biri de YÖKDİL sınavı olmuştu. Peki, ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli oldu mu?

YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. YÖKDİL sınavının yapılacağı tarihe dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖKDİL nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır. YÖKDİL sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.